Чебоксары, , 14:37 — REGNUM В Комсомольском районе Чувашии будут судить заведующего одного из ветеринарных участков, которому инкриминируют служебные подлоги и покушение на дачу взятки полицейскому. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Следствие полагает, что весной 2019 года обвиняемый вносил в ветеринарные справки заведомо ложные сведения о проведении клинического осмотра 19 животных (крупный рогатый скот), которые направлялись на убой, хотя по факту осмотра не было. 6 августа, по данным правоохранителей, ветврач попытался передать 50 тыс. рублей за вынесение отказа в возбуждении уголовного дела полицейскому, в чьём производстве находились материалы проверки. Полицейский отказался от взятки.

Заведующему ветучастком предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог») и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки»). Дело ушло в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Шумерлинском районе Чувашии следствие установило шесть эпизодов служебного подлога в отношении бывшего инспектора ГИБДД. Следствие полагает, что подозреваемый при выявлении нарушений водителями «для улучшения показателей своей работы» шесть раз «выносил постановления о привлечении их как пешеходов к административной ответственности».