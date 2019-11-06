Киров, , 14:37 — REGNUM Утром 6 ноября в Кировской области были обесточены восемь линий электропередачи в связи с бушующим ветром и налипшим на провода снегом. Об этом сообщает «Кировэнерго».

По данным компании, на утро без света остались 85 населенных пунктов, в которых проживают 1996 человек. Аварийно-восстановительные работы проводят 10 бригад в составе 24 человек и 10 единиц техники.

К 12:00 по местному времени были обесточены 12 линий электропередачи, которые обеспечивают энергоснабжение 83 населенных пунктов с населением 3201 человек. Последствия непогоды устраняют 20 бригад силами 68 человек и 21 единицы техники.

В компании отметили, что основная часть потребителей будет подключена к сетям энергоснабжения до вечера 6 ноября.

«При этом погода не на стороне энергетиков: метеоусловия в регионе ухудшаются, это приводит к новым отключениям», — добавили в «Кировэнерго».

Как сообщало ИА REGNUM, также сильный ветер 6 ноября прогнозировался в Мордовии. Прогноз по усилению порывов ветра сохраняется в течение дня 6 ноября и в ночь на 7 ноября.