Луганск, 6 ноября 2019, 14:42 — REGNUM В районе населённого пункта Золотое зафиксированы факты посещения гражданскими лицами позиций ВСУ, оставленных при разведении сил, сообщил 6 ноября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«Украинские националисты, под видом волонтёров, организуют схроны с оружием на позициях, оставленных военнослужащими 72-й бригады», — рассказал он.

Филипоненко отметил, что факт посещения позиций посторонними лицами зафиксирован наблюдателями ОБСЕ.

«Не исключено, что радикалы планируют провести ряд вооружённых провокаций в районе разведения с целью срыва мирных инициатив», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель руководителя Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева рассказала, что украинская сторона сорвала разведение сил в районе населённого пункта Петровское. По её мнению, Киев занимается имитацией вместо реального урегулирования конфликта в Донбассе.

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