Луганск, 6 ноября 2019, 14:42 — REGNUM В районе населённого пункта Золотое зафиксированы факты посещения гражданскими лицами позиций ВСУ, оставленных при разведении сил, сообщил 6 ноября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Филипоненко отметил, что факт посещения позиций посторонними лицами зафиксирован наблюдателями ОБСЕ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель руководителя Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева рассказала, что украинская сторона сорвала разведение сил в районе населённого пункта Петровское. По её мнению, Киев занимается имитацией вместо реального урегулирования конфликта в Донбассе.
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