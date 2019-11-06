Тюмень, , 14:31 — REGNUM В Тюмени таксист вернул пассажиру сумку с 2,6 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Мужчина 1 ноября 2019 года вызвал автомобиль одной из федеральных сетей заказа такси в Тюмени. И второпях оставил в машине сумку с 2,6 млн рублей. Обратился в офис компании, где ему сообщили координаты таксиста. Водитель без разговоров вернул сумку незадачливому клиенту.

Менеджеры службы такси сообщили, что водитель Hyundai Solaris сотрудничает с федеральной сетью более пяти лет.