Ростов-на-Дону, , 14:28 — REGNUM Ростовская полиция проводит проверку после анонимной жалобы на поборы со стороны руководства патрульно-постовой службы (ППС) Таганрога. Об этом ИА REGNUM сообщили в отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по Ростовской области 6 ноября.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении ведомства.

ИА REGNUM ранее сообщало, что жалоба сотрудников ППС была размещена в социальных сетях. Как утверждают авторы поста и видеоролика, работа без выходных и часто в ночные смены не оплачивается. Кроме того, руководство якобы каждый месяц собирает с сотрудников деньги на различные цели.

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