Самара, , 14:56 — REGNUM Рынок на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Московского шоссе в Самаре не отвечает требованиям безопасности. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба ПАО «МРСК Волги».

По сообщению пресс-службы компании, энергетики филиала «Россети Волга» вышли на очередной рейд, в ходе которого выявили нарушения в охранных зонах линий электропередачи на территории Самары.

По словам сотрудников компании, в каждом месте проведения проверки они обнаружили торговые точки, гаражи и парковки.

Отмечается, что в отношении рынка на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Московского шоссе энергетики неоднократно выносили предписания.

После пожара в одной из торговых точек на данном рынке по предписанию городской прокуратуры департамент управления имуществом Самары расторг договор с владельцами торговых павильонов. Несмотря на это, торговые точки под ЛЭП до сих пор продолжают свою работу.