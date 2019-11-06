Горно-Алтайск, , 14:24 — REGNUM В столице Горного Алтая задержали трёх молодых людей, обвиняемых в вымогательстве денег у социально незащищённых граждан. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Как полагают в следствии, 22-летний местный житель с двумя подельниками требовали у 18-летнего студента училища, являющегося сиротой и инвалидом, отдать им накопленные социальные выплаты в размере 1 млн рублей. В противном случае они угрожали жертве физической расправой.

«Потерпевший после достижения им в конце октября 2019 года совершеннолетия, находясь в городе Горно-Алтайске, передал вымогателям вышеуказанную сумму денег, которыми последние распорядились по своему усмотрению», — отметили в СКР.

Однако совместными усилиями сотрудников следственного управления и МВД республики преступление было раскрыто. Троим задержанным предъявлено обвинение, двое из них были взяты под стражу. Им теперь грозит до 15 лет лишения свободы.

У них также были изъяты ценности, купленные на деньги сироты. Впрочем, часть их вымогатели потратили в казино.

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