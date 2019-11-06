Мванза, Танзания, , 14:28 — REGNUM Торговца из Танзании, известного под псевдонимом Крис, задержали по подозрению в нелегальном ввозе в страну полиэтиленовых пакетов из Уганды. Об этом передает Восточноафриканское телевидение ЕАtv.

По информации телеканала, задержание было проведено сотрудниками Национального совета Танзании по природопользованию (NEMC) в порту, расположенном в населенном пункте Бвиру Бомбани в области Мванза. По оценкам NEMC, стоимость груза составляла примерно 70 миллионов танзанийских шиллингов.

Напомним, что недавно власти Танзании полностью запретили использование, продажу и распространение пластиковых пакетов.

В интервью репортерам телеканала временно исполняющая обязанность директора NEMC по северному озерному региону Танзании Редемта Самвел заявила, что задержанному будут предъявлены обвинения, а также в его отношении будут приняты серьезные меры, добавила она.

«Я продолжаю напоминать гражданам, что использование пластиковых пакетов запрещено, поэтому я призываю вас следовать закону, чтобы избежать сурового наказания», — заявила Самвел.