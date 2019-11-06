Посёлок городского типа Некрасовское, Ярославская область, , 14:18 — REGNUM В поселке Некрасовское Ярославской области дожди размыли дамбу моста, который только что прошел капремонт. Фотографии размыва появились в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Размыв моста в Некрасовском Группа «Шёпот улиц. Некрасовское» Вконтакте

На капитальный ремонт моста было выделено 50 млн рублей, 48 из которых дал областной бюджет. Однако заказчиком является администрация сельского поселения Некрасовское. Движение по мосту было открыто 1 ноября. Власти говорят, что работы на нем не закончены.

«В настоящее время мост еще не сдан на 100%, ведутся работы по монтажу ливневой канализации», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM глава администрации сельского поселения Некрасовское Владимир Лосев.

Иначе говоря, подрядчик должен будет восстановить дамбу. Между тем, движение по мосту открыто. Об этом 1 ноября сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Правительство области тогда не скрывало, что ремонт моста не закончен.

«В связи с подъемом уровня воды в Солонице выше допустимых проектных отметок затянулись монтаж рубашки опоры №2 и демонтаж ее шпунтового ограждения. Эти работы не мешают движению, не влияют на его безопасность и будут выполнены в течение двух недель после того, как река придет в обычное состояние», — сообщал 1 ноября официальный сайт правительства Ярославской области.

Согласно документации, размещенной на портале госзакупок, мост должен был быть введен в эксплуатацию еще 30 сентября.

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