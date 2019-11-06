Донецк, 6 ноября 2019, 14:22 — REGNUM На юге ДНР в результате обстрела погиб защитник Донбасса, сообщили 6 ноября в пресс-службе Народной милиции ДНР.
Село Ленинское находится в Новоазовском районе ДНР к востоку от линии соприкосновения. Населённый пункт регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Народной милиции ДНР заявили о возможной провокации, которую украинские силовики могут совершить на территории Дзержинского фенольного завода.
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