Саранск, , 14:16 — REGNUM Накануне 16 заключенных исправительной колонии №7 (ИК-7), которые содержатся в ШИЗО (штрафной изолятор) и камерах отказались от приема пищи во время завтрака. Так в УФСИН Мордовии прокомментировали информацию СМИ республики о голодовке заключенных, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Все эти осужденные отбывают наказания за тяжкие преступления (разбой, бандитизм, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, незаконный оборот наркотиков, вымогательство) и являются нарушителями установленного режима отбывания наказания», — отметили в управлении.

По данным ведомства, уже 6 ноября осужденные прекратили голодовку, отказавшись от своих требований, и начали принимать пищу. Уточняется, что претензии связаны с несогласием выполнять требования администрации учреждения.

О ситуации информированы представители Дубравной прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Ранее СМИ сообщали, что голодовку объявили более 70 заключенных. Якобы заключенные требуют улучшить условия содержания и говорят, что их положение ухудшилось с приходом нового начальника ИК. При этом уточнялось, что все заключенные являются гражданами Таджикистана.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в Мордовии проводилась проверка по обращениям жителей республики об избиениях их родственников, которые содержатся в СИЗО-1 в Саранске. По предварительной информации, несколько заключенных нанесли себе травмы, протестуя «против законных действий администрации учреждения». Также сообщения о происшествии проверяет прокуратура Мордовии.