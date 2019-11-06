Слюдянка, Иркутская область, , 14:08 — REGNUM Спасатели на Байкале спасли туристку из Санкт-Петербурга, которая не могла самостоятельно спуститься со скалы. Подробности сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по Иркутской области.

Звонок с просьбой о помощи поступил 2 ноября. К предполагаемому месту происшествия спасатели прибыли на катере и начали поиск с воды.

«Осматривая скалы в районе первого тоннеля, обнаружили девушку. Она сидела на скальном сбросе высотой 10−15 метров, который находился прямо над тоннелем. Подъём от железной дороги до скалы составил около 200 метров», — отметил один из спасателей Артур Меликов.

К этому времени девушка 1990 года рождения провела на скале около трёх часов и замёрзла. Снять её со скалы удалось при помощи альпинистского снаряжения. Как отмечается, прибыв в Иркутск спасённая поспешила в аэропорт, поскольку через час улетал её рейс в Санкт-Петербург.

Напомним, в эти дни спасатели ищут жителей Кабанского района Бурятии, пропавших на Байкале 4 ноября. Как сообщало ИА REGNUM, ранее была найдена перевернувшаяся лодка и тело одного из рыбаков.

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