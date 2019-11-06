Великий Новгород, , 14:07 — REGNUM В Великом Новгороде в течение двух дней — 4−5 ноября — выпало около 77 мм осадков, что составляет 116% от месячной нормы. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 6 ноября, в пресс-центре администрации города.

«Из-за большого объёма осадков и высокого уровня воды многократно превышен среднесуточный объем ливневых стоков, часть стоков попадает в систему хозяйственно-бытовой канализации. Происходит точечное подтопление участков в местах, где внутридворовые сети подключены к магистральным коллекторам на низких отметках, а также там, где отсутствуют дождеприёмники», — сообщили в городской администрации.

Отмечается, что подтопления в городе также происходят там, где ливнёвка забита листьями и бытовым мусором, а также на участках дорог с неправильно выполненным уклоном, ямами и рытвинами.

«Как правило, это давно не ремонтированные дороги», — сообщили в мэрии.

Сотрудники муниципального предприятия «Водоканал» в круглосуточном усиленном режиме устраняют последствия ливней в городе. По информации предприятия, только за сутки 4 ноября на биологические очистные сооружения перекачено 147 тыс. куб. м стоков (при нормальных среднесуточных показателях 60 тыс. куб. м.).

Новгородцы продолжают жаловатьсяна последствия непрерывного дождя — сообщают о подтопленных дворах и подвальных помещениях зданий.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, непрекращающиеся сильные дожди привели к подъёму уровня воды в реках и подтоплениям жилых домов и автомобильных дорог. Пострадали 84 дома в 32 населённых пунктах региона, почти 300 приусадебных участков, 25 участков дорог. Шесть населённых пунктов региона отрезаны от «большой земли» и находятся в транспортной изоляции.

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