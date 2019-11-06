Чита, , 14:07 — REGNUM Военнослужащий Рамиль Шамсутдинов, задержанный за массовое убийство в военной части, опасался сексуального насилия. Об этом он рассказал военным следователям, сообщает 6 ноября сетевое издание Baza.

По словам солдата, в части его избивали, отобрали телефон и деньги, причем делали это офицеры. В день трагедии, пояснил Шамсутдинов, ему пригрозили изнасилованием.

«Лейтенант в тот день мне сказал, что всё, понимаешь, после караула — всё будет», — сказал Шамсутдинов.

Солдат добавил, что изнасилования в части уже были, и он не знал, как этого избежать. Задержанный признался, что жалеет только двоих из восьми убитых, которые погибли случайно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отец Рамиля Шамсутдинова навестил сына в заключении. По словам мужчины, его сына просто «довели».

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