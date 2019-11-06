Уфа, , 14:30 — REGNUM В Башкирии предприниматель, с которого судебные приставы не смогли взыскать долг, отработает дворником. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба республиканского Управления Федеральной службы судебных приставов.

По сообщению пресс-службы ведомства, ранее директор фирмы, которая занималась строительством, дал взятку в размере 1000 долларов должностному лица, который должен был за эти деньги предоставить земельный участок для строительства базы отдыха. Чиновник сообщил об этом в правоохранительные органы. Судом предприниматель был признан виновным в совершении преступления коррупционной направленности.

Суд назначил ему наказание в виде 50-ти кратной суммы взятки. В общей сложности сумма штрафа составила более 3 млн рублей. Кроме этого, мужчина был лишен права землепользования и строительства на территории России сроком на два года.

Судебные приставы в ходе исполнительного производства установили, что все имущество предпринимателя заложено в кредитных учреждениях, а денежные средства у него отсутствуют.

Поэтому, в связи с невозможностью взыскать с предпринимателя указанную сумму, они обратились в суд за заменой наказания. Суд согласился с доводами истца и постановил заменить наказание обязательными работами на срок 300 часов.

Отмечается, что в настоящий момент предприниматель направлен в ЖЭУ, где три с половиной месяца он отработает на благо общества.