Тверь, , 14:04 — REGNUM Семь человек пострадали в результате автоаварии с участием автомобиля «Почта России» и грузовика в Твери утром 6 ноября.

Как сообщает Tverigrad, утром в среду на въезде в Мигалово столкнулись автомобиль УАЗ «Почты России» и небольшой грузовик. В результате аварии травмы получили семь человек.

Инцидент прокомментировали в УФПС Тверской области — там заявили, что, по предварительным данным, вины водителя автомобиля «Почты России» в аварии нет.

В пресс-службе «Почты России» уточнили, что перед выходом в рейс водитель прошёл медицинское освидетельствование, машина находилась в исправном состоянии.