Тверь, 6 ноября 2019, 14:04 — REGNUM Семь человек пострадали в результате автоаварии с участием автомобиля «Почта России» и грузовика в Твери утром 6 ноября.
Как сообщает Tverigrad, утром в среду на въезде в Мигалово столкнулись автомобиль УАЗ «Почты России» и небольшой грузовик. В результате аварии травмы получили семь человек.
Инцидент прокомментировали в УФПС Тверской области — там заявили, что, по предварительным данным, вины водителя автомобиля «Почты России» в аварии нет.
В пресс-службе «Почты России» уточнили, что перед выходом в рейс водитель прошёл медицинское освидетельствование, машина находилась в исправном состоянии.