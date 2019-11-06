Екатеринбург, 6 ноября 2019, 13:53 — REGNUM Задымление в екатеринбургском небоскрёбе «Высоцкий» произошло из-за тления в пассажирском лифте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.
Автоматическая пожарная сигнализация отреагировала на дым, возникший из-за тления пылевых отложений, которое образовалось в подъемном механизме пассажирского лифта на 35-м этаже.
Пожарные оперативно добрались до очага тления и оперативно ликвидировали его водой из внутреннего пожарного крана.
Из небоскрёба удалось эвакуировать около 2 тысяч 900 человек, пострадавших нет.
Как сообщало ИА REGNUM, небоскрёб «Высоцкий» был эвакуирован после сообщений о задымлении. На место инцидента оперативно прибыли пожарные.
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