Екатеринбург, , 13:53 — REGNUM Задымление в екатеринбургском небоскрёбе «Высоцкий» произошло из-за тления в пассажирском лифте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Автоматическая пожарная сигнализация отреагировала на дым, возникший из-за тления пылевых отложений, которое образовалось в подъемном механизме пассажирского лифта на 35-м этаже.

Пожарные оперативно добрались до очага тления и оперативно ликвидировали его водой из внутреннего пожарного крана.

Из небоскрёба удалось эвакуировать около 2 тысяч 900 человек, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, небоскрёб «Высоцкий» был эвакуирован после сообщений о задымлении. На место инцидента оперативно прибыли пожарные.

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