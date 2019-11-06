Ялта, Крым, 6 ноября 2019, 13:38 — REGNUM В Крыму возбудили уголовное дело в отношении члена адвокатской палаты РК по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 ноября в пресс-службе ГУ СК России по Республике Крым и Севастополю.
По мнению правоохранителей, адвокат с целью хищения денежных средств ввёл представителя обвиняемого в заблуждение, поскольку не имел ни возможностей, ни полномочий повлиять на ход расследования уголовного дела и на приговор.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ялте задержали сотрудников полиции, которые организовали на полуострове канал нелегальной миграции.
Об этом: В Крыму разоблачили полицейских, организовавших канал нелегальной миграции