Ялта, Крым, , 13:38 — REGNUM В Крыму возбудили уголовное дело в отношении члена адвокатской палаты РК по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 ноября в пресс-службе ГУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

«В ходе встречи в одном из кафе Ялты адвокат сообщил представителю подследственного, что может повлиять на решение Ялтинского городского суда о назначении в будущем ему наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи УК РФ, по которой тот обвиняется. А деньги в размере 20 тысяч долларов США, который он получит, будут переданы для решения вопроса должностным лицам управления МВД по Ялте и судье Ялтинского городского суда», — отметили в СК.

По мнению правоохранителей, адвокат с целью хищения денежных средств ввёл представителя обвиняемого в заблуждение, поскольку не имел ни возможностей, ни полномочий повлиять на ход расследования уголовного дела и на приговор.

«Его задержали при получении 12,5 тыс долларов США. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления», — добавили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ялте задержали сотрудников полиции, которые организовали на полуострове канал нелегальной миграции.

Об этом: В Крыму разоблачили полицейских, организовавших канал нелегальной миграции