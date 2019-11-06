* ИГ — запрещённая в России организация

Душанбе, , 13:30 — REGNUM Проект «халифат», переехав на север Афганистана, просто не может не расширяться дальше на север, для начала — вот такими вот способами. Так комментирует нападение 20 вооружённых боевиков на погранзаставу на таджикско-узбекской границе сегодня, 6 ноября, телеграм-канал WarGonzo.

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Авторы сообщения уверены, что произошедшее — не что иное, как прощупывание почвы для дальнейших акций по захвату гособъектов в странах Туркестанского региона:

«Сейчас это столкновение отчасти напоминает бандитские разборки, которые объясняются борьбой за наркотрафик. Но мы также неоднократно отмечали, что именно наркотики заменят в среднеазиатском ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ближневосточную нефть, за счёт которой террористы существовали в Ираке и Сирии. Финансовый ресурс организации будет пополняться именно за счёт наркоторговли».

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WarGonzo называет две причины сегодняшнего нападения на таджикских пограничников, которые друг друга не исключают: «Экономическая — то есть наркотрафик. И террористическая — захват военных объектов».

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ