Амман, , 13:34 — REGNUM В результате нападения неизвестного на группу туристов в Иордании пострадали пять человек. Об этом 6 ноября сообщает газета Rai Al Youm.

По данным издания, в числе пострадавших туристами является трое из них. Ещё двумя пострадавшими стали гид туристической группы и охранник исторического объекта, на котором она находилась, и где было совершено данное нападение.

Также сообщается, что пострадавшие в результате нападения были доставлены в местную больницу, что все три туриста являются гражданами Испании и что нападавший задержан. В настоящее время сотрудники полиции оцепили место происшествия, где проводится расследование инцидента.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее один человек погиб в результате схода оползня на пассажирский автобус в Колумбии.