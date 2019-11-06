Красноярск, , 13:26 — REGNUM Следствие устанавливает обстоятельства применения насилия к осуждённому сотрудником ГУФСИН в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 ноября в Главном следственном управлении СКР по краю и Хакасии.

Проверка началась после того, как следователи обнаружили в СМИ видео, на котором сотрудник красноярского ГУФСИН «совершает противоправные действия с применением насилия в отношении осуждённого». О каких именно действиях идёт речь, не уточняется. Сообщается лишь, что, по предварительным данным, сотрудник ведомства на территории ИК-17 Красноярска применял к осуждённому «недозволенные методы воздействия, сопряжённые с жестокостью».

Личности участников конфликта устанавливаются.

Добавим, по сообщениям красноярских массмедиа, на видео высокопоставленный сотрудник краевого ГУФСИН окунает заключённого головой в унитаз за отказ выполнять хозработы.