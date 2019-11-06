Нарьян-Мар, , 13:24 — REGNUM В Нарьян-Маре завершилась благотворительная экологическая акция «Сдал вторсырье-помог детям-инвалидам!». За 3,5 месяца собрано более 17 тонн вторсырья. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

В акции приняло около 1 тысяч человек, они сдали макулатуру, ПЭТ-пластик, металлические банки и полимерные пленки. После открытия зимника вторсырьё будет отправлено за пределы региона в приёмные пункты на переработку. Денежные средства, полученные на счёт фонда от приёмных пунктов, будут направлены в Ненецкое ОО «Всероссийское общество инвалидов».