Элиста, , 13:23 — REGNUM Уголовное дело о хищении 4,9 млн рублей из бюджета возбуждено в Калмыкии по материалам прокурорской проверки, сообщили 6 ноября в пресс-службе прокуратуры Республики.

Нарушения были выявлены прокурорами в ходе проведения проверок соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в республиканском министерстве по земельным и имущественным отношениям республики и ГУП «Бюро технической инвентаризации».

Было установлено, что в 2017 году сотрудники минимущества РК заключили с БУ РК «Бюро технической инвентаризации» госконтракт на 4,9 млн рублей на выполнение землеустроительных работ по описанию и установлению местоположения границ Республики Калмыкия и границ городских, районных, сельских муниципальных образований и городского округа в Республике Калмыкия.

Однако, выяснила прокуратура, работы уже были выполнены и оплачены по госконтракту в рамках подготовки наполнения геоинформационной системы «Интерактивная карта РК» — в 2015 году. По новому договору сотрудники БТИ изготовили и представили акты сдачи-приемки якобы выполненных работ. Документы были приняты в министерстве, по ним была произведена оплата.

«В результате незаконных действий ГУП и министерства похищены денежные средства в размере 4,9 млн рублей», — уточнили в прокуратуре.

По материалам проверки следственными органами возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.