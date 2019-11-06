Львов, Украина, , 13:18 — REGNUM На трассе Львов-Луцк столкнулись два легковых автомобиля, сообщили 6 ноября в пресс-службе национальной полиции Украины.

Автомобилем Skoda Rapid управлял 32-летний житель Луцка, а водителем Citroen Crosser был 30-летний житель одного из сёл Львовской области.

В результате аварии водитель и двое пассажиров Skoda скончались от полученных травм. Водитель Citroen госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Хмельницкой области перевернулся рейсовый автобус с людьми. Пострадали 13 человек. Предварительно, авария произошла из-за неисправного колеса.

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