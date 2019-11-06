Чебоксары, , 13:13 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор 24-летнему мужчине, которого признали виновным в ряде преступлений — в результате избиения погиб 51-летний мужчина. Также он угрожал убийством следователю и пытался вырвать документы из уголовного дела, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Разбирательства начались после того, в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении 51-летнего мужчины, было возбуждено уголовное дело по факту убийства. Под подозрение попал 24-летний парень, который ранее занимался боксом. В ходе проверки показаний он указал примерное место, где закопал труп.

Следствием затем было установлено, что вечером 14 июня 2018 года мужчины после употребления алкоголя пошли на дачу их знакомого. По дороге между ними произошёл конфликт, в ходе которого парень нанёс мужчине множество ударов кулаками по голове, от которых тот потерял сознание.

«Злоумышленник донёс потерпевшего до своей квартиры, где тот пришёл в себя. Когда он начал возмущаться относительно случившегося, парень нанёс ему серию ударов по различным частям тела, от которых потерпевший скончался на месте происшествия», — сказал Олег Дмитриев.

На следующий день тело было расчленено и вывезено в лесопосадку.

«20 июня 2019 года злоумышленник был доставлен из следственного изолятора в кабинет для производства следственных действий. Увидев следователя, он стал угрожать ему убийством и ударил по голове», — говорят в следственном управлении.

В ведомстве отмечают, что ещё один инцидент произошёл 5 августа, когда злоумышленник при ознакомлении с материалами уголовного дела вырвал несколько процессуальных документов и начал их рвать.

Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, угрозе убийством и вмешательстве в деятельность следователя. Ему назначено десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также он оштрафован на 50 тыс. рублей. Приговоры суда не вступили в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в чувашском Новочебоксарске направлено в суд уголовное дело по факту убийства с расчленением трупа. Фрагменты тела были найдены в мусорных контейнерах. В совершении преступления обвиняется 44-летний новочебоксарец, который год назад освободился из мест лишения свободы за убийство.

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Ранее в Чувашии вынесен приговор по резонансному делу об убийстве, в результате которого двое детей остались сиротами. Перед судом предстал 45-летний рецидивист, которого обвиняли в убийстве своей супруги, тело он вывез в чемодане в лес. 11 июля Верховный суд Чувашии признал мужчину виновным и назначил 15 лет колонии строгого режима.