Москва, , 13:12 — REGNUM Житель Москвы распылил себе в лицо химикат и инсценировал ограбление, а затем обратился в правоохранительные органы с заявлением о нападении, чтобы не платить долг. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

Мужчина задолжал знакомому 3 млн рублей и, чтобы не выплачивать долг, находясь на парковке на водительском сидении в автомобиле «Тойота Лексус LX470», распылил себе в лицо очиститель для карбюратора. Затем обвиняемый попросил друга, которого он ввел в заблуждение, сообщить в экстренные службы о нападении и краже денежных средств на сумму 3,2 млн рублей.

В отделении полиции злоумышленник собственноручно написал заявление, содержащее заведомо ложное сообщение о преступлении. Он сообщил несуществующие сведения и выдуманные события, подтвердив их далее в ходе дачи показаний в качестве потерпевшего по возбужденному уголовному делу.

В ходе проведения следственных мероприятий выяснилось, что нападения не было, а мужчина самостоятельно инсценировал преступление. 33-летний москвич предстанет перед судом за заведомо ложный донос о совершении преступления (ч. 1 ст. 306 УК РФ). Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Преображенский районный суд Москвы.