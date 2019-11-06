Таганрог, Ростовская область, , 13:08 — REGNUM В Ростовской области сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) Таганрога пожаловались на поборы начальства. Соответствующий пост и видео размещено в социальных сетях.

Участники видео утверждают, что в городской полиции якобы ощущается острая нехватка кадров. При этом принятые сотрудники надолго не задерживаются. По неподтверждённой информации, сотрудники ППС работают практически без выходных и часто выходят в ночные смены без соответствующей доплаты. Кроме того, руководство якобы каждый месяц собирает с сотрудников деньги на различные цели, в том числе на оплату работы уборщиц.

ИА REGNUM напоминает, что анонимная жалоба на поборы руководства поступила ранее от сотрудников ГИБДД. Эта информация после проверки ГУ МВД России по Ростовской области не подтвердилась.

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