Омск, , 13:03 — REGNUM С начала 2019 года в Омской области зарегистрировано 7511 пожаров, спасены 698 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 ноября в областном главке МЧС.

По данным ведомства, в том числе 5092 раза пожарные выезжали на горение сухой травы и мусора. Также распространены пожары в жилом секторе — 1695 с начала текущего года. Причины возгораний в жилье — неосторожное обращение с огнём, неправильная установка и эксплуатация печного и электрического оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области с начала 2019 года произошло более 3 тысяч пожаров.

Читайте также: Более 3 тысяч пожаров произошло в Томской области с начала года