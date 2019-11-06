Уфа, , 12:59 — REGNUM В Башкирии разыскивают осужденного, который самовольно покинул участок колонии поселения. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба УФСИН России по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, 30-летнй уроженец Уфы 6 ноября покинул участок колонии поселения при ИК-7, которой расположен в Мелеузе.

Отмечается, что мужчина осужден Орджоникидзевским районным судом 1 июня 2015 года. Суд его приговорил к наказанию в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев.

На свободу он должен был выйти 22 августа 2021 года.