Анкара, , 12:55 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали девять человек, подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), об этом 6 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Задержания были произведены в рамках расследования, инициированного прокуратурой Анкары по поводу женского отделения РПК.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории страны находится под запретом.

Причиной 30-летнего конфликта между курдскими повстанцами и правительством страны является стремление РПК к созданию собственной автономии в рамках государства.

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