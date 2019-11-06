Чебоксары, , 12:49 — REGNUM В Ядринском районе Чувашии сгорело административное здание. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике. При этом в сводке регионального министерства по чрезвычайным ситуациям информации о данном происшествии нет.

По данным спасателей, всего за сутки в Чувашии зарегистрированы три пожара. Сегодня, 6 ноября, в 2:18 часов поступило сообщение о возгорании в кирпичном административном здании в селе Большой Сундырь Ядринского района. В результате пожара сгорели два помещения площадью 150 кв. метров. Пострадавших нет. О причинах пожара спасатели не сообщают.

Речь идёт о здании местной администрации. Отметим, что Большесундырское сельское поселение, в состав которого входят 11 населённых пунктов, расположено в 19 км от Ядрина. Административным центром является село Большой Сундырь. Дата образования административного центра-1934 год.

По данным ГУ МЧС по Чувашии, с начала года в республике зарегистрировано 1372 пожара, в которых погибли 62 человека, ранения получили 82. Полученный ущерб оценивается в 64 млн рублей.