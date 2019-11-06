Ижевск, , 12:46 — REGNUM В Удмуртии на станции Карамбай поздно вечером 5 ноября произошел сход с рельсов двух выгонов грузового поезда. Об этом сообщает Горьковская железная дорога.

По данным ГЖД, в результате происшествия габарит пути не нарушен, пострадавших нет. Экологическая угроза отсутствует. На место инцидента был направлен восстановительный поезд станции Агрыз. Для координации работ был создан оперативный штаб.

В связи с происшествием несколько пассажирских поездов задержались на срок от 8 до 30 минут, однако задержки будут ликвидированы по пути дальнейшего следования составов. Уже с утра 6 ноября движения на указанном участке осуществляется в соответствии с графиком.

Как сообщало ИА REGNUM, по данному факту проводится доследственная проверка. Приволжская транспортная прокуратура уточняла, что сошли с рельсов две тележки с порожними цистернами. В настоящее время оценивается размер ущерба.