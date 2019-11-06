Великий Новгород, , 12:40 — REGNUM В Великом Новгороде сотрудница приёмного отделения социального приюта для несовершеннолетних — центра «Подросток» — стала фигуранткой уголовного дела о побоях, которым подвергались двое опекаемых ею детей. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, уголовное дело возбуждено по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») по материалам прокурорской проверки.

Установлено, что сотрудница приюта в октябре 2018 года взяла под опеку четырёх несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей.

«В период нахождения под опекой двум опекаемым детям — мальчику и девочке — систематически наносились побои», — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки, направленных в орган дознания.