Рига, , 12:38 — REGNUM В реках Латвии повысился уровень воды, особенно в Курземе и на западе Латгале. Местами уровень воды поднялся больше, чем на два метра. Об этом пишет портал NRA.

Опасность наводнения в некоторых местах страны остается в силе. С начала месяца в Месрагсе, Айнажи, Руйене количество выпавших осадков превысило 70 мл. По стране месячную норму осадков ноябрь исчерпал за пять дней, а в Резекне выпало уже 130% нормы.

По данным журналистов портала, на 2,1 метра поднялся уровень воды в Айвиксте, на 1,74 метра в Амате. Высок уровень воды в Салаце, Руйе, Седе. Пик осеннего паводка на Гауйе ожидается к выходным, или на следующей неделе. Быстро растёт уровень воды в Дубре, в районе Циравы затоплена пойма.