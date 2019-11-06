Уфа, , 12:46 — REGNUM В Уфе установили личность и задержали одного из водителей, которого подозревают в вандализме на площади амфитеатра парка «Ватан». Об этом 6 октября сообщает пресс-служба отдела ГИБДД Уфы.

По словам стражей порядка, у сотрудников полиции имеются видеоматериалы фактов нарушения общественного порядка на территории амфитеатра и склона от конгресс-холла «Торатау».

5 ноября сотрудники правоохранительных органов установили личность одного подогреваемого и задержали его. Подозреваемым оказался 20-летний студент одного из колледжей Уфы.

По сообщению пресс-службы ведомства, неизвестный на автомашине «Дэу Нексия» ехал по склону от конгресс-холла и повредил газон. Сообщается, что вскоре будет определен размер ущерба. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают личности других участников данного происшествия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ночью с 3 на 4 ноября несколько неизвестных водителей устроили дрифт на площади амфитеатра парка «Ватан». В результате была повреждена брусчатка, газон и декоративные решетки ливневой канализации.