Екатеринбург, 6 ноября 2019, 12:40 — REGNUM В столице Среднего Урала эвакуировали посетителей и работников бизнес-центра «Высоцкий». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
К небоскрёбу уже подъехали несколько пожарных машин.
По сообщениям пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, ранее поступило сообщение о задымлении в центре.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в Екатеринбурге потушили пожар в цехе производственного предприятия. Горела кровля цеха на площади 500 квадратных метров.