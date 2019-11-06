Бийск, Алтайский край, , 12:33 — REGNUM Сразу пятеро жителей Алтайского края (двое из которых дети) погибли, отравившись угарным газом. Подробности ЧП, случившегося сегодня утром 6 ноября, в одном из жилых домов Бийска, сообщает региональное СУ СК РФ.

Предварительно установлено, что накануне трагедии в дом к местной жительнице пришли гости, в том числе, знакомая с пятнадцатилетней дочерью и десятилетним сыном. Компания взрослых до позднего вечера употребляла спиртное, а затем легла спать.

Наутро тела пяти человек, в том числе детей, обнаружены с признаками отравления угарным газом, еще два человека госпитализированы в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Предварительной причиной смерти могло стать неисправное печное отопление либо неправильная эксплуатация печного оборудования, поясняют следователи.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 г. в Алтайском крае произошло сразу несколько случаев отравления угарным газом. В МЧС напомнили, что угроза отравления угарным газом, который является сильнейшим ядом для человека, существует не только в домах с печным отоплением. Окись углерода образуется при неполном сгорании любого топлива — газ, уголь, дрова, бензин. Поэтому спасатели советуют использовать только исправное оборудование, обеспечить хорошую вентиляцию.

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