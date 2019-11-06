Диярбакыр, Турция, 6 ноября 2019, 12:31 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» троих членов Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 5 ноября сообщает Anadolu Ajansi.
Спецоперация прошла при поддержке сил жандармерии в сельских районах провинции Диярбакыр.
Напомним, термин «нейтрализован» употребляется турецкими силовыми ведомствами в отношении как ликвидированного противника, так и захваченного в плен или сдавшегося добровольно.
Рабочая партия Курдистана на протяжении 30 лет ведет борьбу с правительством страны за право обладания собственной автономией в рамках государства. За годы конфликта в противостоянии погибли свыше 40 тыс. человек.
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