Анкара, 6 ноября 2019, 12:28 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали 230 нелегальных мигрантов, планировавших незаконно пересечь границу с Евросоюзом, об этом 6 ноября сообщает Anadolu Ajansi.
Спецоперация по поимке беженцев прошла на северо-западе страны в провинции Эдирне. Среди арестованных были выходцы из Марокко, Египта, Ливии, Сирии, Ирака, Ирана, Пакистана и Афганистана.
Напомним, провинция Эдирне является местом наибольшего сосредоточения нелегальных мигрантов, так как она граничит с Грецией и Болгарией, через данные страны беженцы пытаются проникнуть на территорию ЕС.
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