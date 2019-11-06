Екатеринбург, , 12:24 — REGNUM Три жителя Екатеринбурга предстанут пред судом за возможное похищение фур и экскаваторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловской облпрокуратуры.

По версии следствия, обвиняемые присвоили технику на сумму более 36 млн рублей под предлогом заключения договоров лизинга.

Участник группы подготовил фиктивные документы о том, что он якобы является юридическим лицом, после чего он смог получить в аренду фуру стоимостью более 5,3 млн рублей. После этого он перевёл в качестве первоначального платёжа более 1,1 млн рублей, а затем зарегистрировал фуру и записал на себя.

Аналогичную схему мужчине удалось провернуть с экскаватором стоимостью более 7,6 млн рублей и полуприцепом стоимостью более 3,1 млн рублей.

После этого в составе группы были похищены ещё восемь машин у трёх компаний.

Участники объединения обвиняются в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, в том числе совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге задержали женщину по подозрению в серии мошенничеств, связанных с куплей-продажей недвижимости. Задержанная была ранее судима за подделку документов.

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