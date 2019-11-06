Самара, , 12:17 — REGNUM Актер Виталий Жигалин скончался в Самаре на 48-ом году жизни. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба самарского академического театра драмы.

По сообщению пресс-службы театра, актёр, педагог САТД им. М. Горького Виталий Жигалин скончался 5 ноября после продолжительной болезни.

Отмечается, что на сцене театра Виталий Иванович прослужил почти 25 лет. За это время он создал огромное количество многогранных и ярких образов. Кроме этого актер активно снимался в сериалах.

Сообщается, что гражданская панихида пройдет 8 ноября, с 11.00 в помещении Дома Актера (ул. Вилоновская, 24).