Чита, , 12:10 — REGNUM Расстрел военнослужащих солдатом-срочником в ЗАТО Горный в Забайкалье произошел из-за дедовщины. Об этом заявил отец задержанного за убийства Салим Шамсутдинов, интервью с ним опубликовано на YouTube-канале забайскальского «Вечорка ТВ».

По словам мужчины, посетившего сына в заключении, напрямую о причинах трагедии они не говорили, однако солдат дал понять, что пошел на убийства из-за издевательств и дедовщины.

«Дал понять, что его довели до крайней точки», — добавил мужчина.

Отец задержанного солдата рассказал, что тот чувствует себя нормально, он спрашивает о близких и не проявляет признаков какого-либо психического отклонения.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении Рамиля Шамсутдинова возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Согласно социально-психологической характеристике, солдат болезненно реагировал на критику и мог быть груб с сослуживцами.

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