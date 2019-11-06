Краснодар, , 12:08 — REGNUM Тренера центра спортивной подготовки будут судить за гибель 17-летнего воспитанника, утонувшего в Чёрном море в июне 2019 года. Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности передано в суд, сообщила 6 ноября пресс-служба Следственного управления Следственного комитета.

Обвиняемый является тренером в МБУ «Центр спортивной подготовки «Крымский» МО Крымский район, был старшим в группе несовершеннолетних спортсменов секции пулевой стрельбы.

Как считает следствие, 18 июня мужчина вместе с подростками отдыхал в станице Благовещенской, на берегу Чёрного моря. Места для купания там оборудовано не было, однако тренер разрешил подросткам искупаться. 17-летний спортсмен погиб.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.