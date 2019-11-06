Великий Новгород, , 12:01 — REGNUM Уровень воды в реках Пола и Уверь в Новгородской области повышается до опасных значений. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом предупреждает ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сегодня, 6 ноября, уровень воды в реке Пола в районе села Налючи Парфинского района составил 762 см над нулем поста. Ожидается, что в ближайшие сутки уровень воды здесь достигнет опасной отметки (800 см).

К опасным значениям приближается и уровень воды в реке Уверь в районе деревни Меглецы Мошенского района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 6 ноября в Новгородской области после проливных дождей были подтоплены 84 дома в 32 населённых пунктах региона. Вода стоит на 298 приусадебных участках, подтоплены 25 участков дорог и шесть деревянных мостов. Шесть населённых пунктов — в транспортной изоляции.

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