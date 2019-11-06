Чита, , 11:56 — REGNUM В Забайкальском крае инициирована доследственная проверка в отношении сотрудников ГКУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница имени В.Х. Кандинского», откуда сбежали двое мужчин, находящихся на принудительном лечении. Об этом сообщает сегодня, 6 ноября, региональное СУ СК РФ.

Следователям предстоит выяснить обстоятельства побега мужчин, опросить руководство и персонал медучреждения, а также изучить организацию обеспечения охраны пациентов в больнице и на прилегающей территории. Также будет дана правовая оценка действиям сотрудников медучреждения, и лиц, осуществлявших охрану.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ночь на 6 ноября из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Читесбежали два пациента. Один из убежавших является особо опасным преступником, совершившим убийство, другой судим за кражу. По данным забайкальских СМИ, один из беглецов уже задержан.

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