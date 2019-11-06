Ханой, , 11:50 — REGNUM Вьетнамские полицейские провели задержание ещё одного подозреваемого по делу о гибели 39 мигрантов, тела которых были обнаружены в Эссексе в кузове грозового автомобиля-рефрижератора. Об этом 6 ноября сообщает Tuoi Tre со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации источника, этот задержанный, ставший одиннадцатым фигурантом дела о гибели мигрантов в Эссексе, ранее проживал на территории России. Он занимался доставкой мигрантов в Россию, откуда они нелегально переправлялись на территорию Германии, а оттуда — в третьи страны, отмечает он.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 23 октября в графстве Эссекс в Великобритании в автомобиле-рефрижераторе были найдены тела 39 мигрантов, которые, по информации СМИ, погибли в результате переохлаждения.