Камызяк, Астраханская область, , 11:44 — REGNUM В Астраханской области передано в суд дело 36-летнего таксиста, который обвиняется в изнасиловании, соединенном с угрозой убийством. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

Житель города Камызяк занимался частным извозом. Вечером 22 июля он вёз 23-летнюю пассажирку. Водитель остановил автомобиль на трассе Камызяк — Каралат в районе очистных сооружений, стал угрожать девушке и изнасиловал её.

Следствие завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.