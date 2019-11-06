Нижний Новгород, , 11:27 — REGNUM В отношении главного специалиста отдела контроля качества центра сопровождения операций розничного бизнеса Сбербанка в Нижегородской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 183 УК РФ («Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

По версии следствия, сотрудник кредитной организации неправомерно получил информацию о счетах клиента банка и передал ее безвозмездно неустановленному лицу. Уточняется, что в отношении работника банка мера пресечения не избиралась.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября на специализированный форум поступило предложение о продаже «свежей базы крупного банка» — предлагались данные о 60 млн кредитных карт Сбербанка, разбитые на 11 частей (по отделениям Сбербанка) и по цене пять рублей за одну строку. 2 октября Сбербанку стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов. Начали служебное расследование. В ходе проведённого расследования выяснилось, что злоумышленником является руководителем сектора в одном из бизнес-подразделений банка, он имел доступ к базам данных и попытался похитить клиентскую информацию. Злоумышленник продавал данные преступным группам несколькими траншами.

В совокупности злоумышленником было продано пять тысяч учётных записей клиентов Уральского банка Сбербанка. Отмечается, что значительное количество этих данных являются устаревшими либо неактивными.