Воронеж, , 11:10 — REGNUM 56 случаев отравления дикорастущими грибами зафиксировано в Воронежской области за десять месяцев 2019 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ТУ Роспотребнадзора 6 ноября.

В общей сложности отравление грибами получил 81 воронежец, числе пострадавших — семеро детей. Медики не смогли спасти 12 отравившихся, они скончались.

«Во всех случаях причиной отравлений послужили дикорастущие грибы, которые пострадавшие собирали и готовили самостоятельно», — отмечают медики.

Специалисты в очередной раз напоминают: не нужно собирать грибы, в съедобности которых нет уверенности, не нужно пробовать на вкус сырые грибы, грибной отвар, не нужно также собирать перезрелые и червивые грибы. Медики также призывают вызывать «скорую» при первых признаках пищевого отравления после употребления грибов.