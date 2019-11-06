Воронеж, 6 ноября 2019, 11:10 — REGNUM 56 случаев отравления дикорастущими грибами зафиксировано в Воронежской области за десять месяцев 2019 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ТУ Роспотребнадзора 6 ноября.
В общей сложности отравление грибами получил 81 воронежец, числе пострадавших — семеро детей. Медики не смогли спасти 12 отравившихся, они скончались.
Специалисты в очередной раз напоминают: не нужно собирать грибы, в съедобности которых нет уверенности, не нужно пробовать на вкус сырые грибы, грибной отвар, не нужно также собирать перезрелые и червивые грибы. Медики также призывают вызывать «скорую» при первых признаках пищевого отравления после употребления грибов.