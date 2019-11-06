Гонконг, Китай, , 11:18 — REGNUM Нападение на депутата Законодательного совета Гонконга Хэ Цзюньяо, попавшего в больницу с ножевым ранением, решительно осудили власти этого специального административного района КНР. С таким заявлением выступил 6 ноября представитель гонконгского правительства.

Чиновник подчеркнул, что атака «решительно осуждается» и уточнил, что подозреваемый задержан. Иницидент будет тщательно расследован, заверил он.

Вооруженный мужчина подошел к Хэ Цзюньяо утром, когда тот общался с избирателями в районе Туен Мун. Злоумышленник был с букетом цветов и попросил сфотографировать его с парламентарием, после чего ранил политика, рассказали очевидцы.

Хэ Цзюньяо выступал с критикой антиправительственных демонстраций и призывал к силовому разгону протестующих. Как сообщало ИА REGNUM, вместе с ним пострадали еще два человека.

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